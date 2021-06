El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) manejará todos los hospitales que se reconvirtieron y fueron equipados para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Al inaugurar la ampliación del Hospital Rural del IMSS-Bienestar de San Quintín, municipio 100% jornalero, el titular del Ejecutivo garantizó que a finales de su sexenio habrá 200 nosocomios del programa IMSS-Bienestar.

Acompañado por el titular del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador Jaime Bonilla, el presidente López Obrador expresó:

"Ahora que está disminuyendo el efecto de la pandemia, los contagios y sobre todo qué hay menos fallecidos vamos al plan original a que todos los hospitales que se equiparon y que estamos equipando, pasen a formar parte del sistema IMSS-Bienestar.

"Hoy anuncio que de 80 hospitales IMSS-Bienestar (que hay), vamos a llegar a 200 hospitales IMSS-Bienestar al finalizar nuestro gobierno. Esto va a significar que se atienda a la población más pobre, más necesitada, que no tiene para pagar médicos o hospitales privados y no tiene seguridad social, es ayudar a la gente más pobre que pueda ser atentada, como lo merece, que la atención médica sea de primera".

El presidente explicó que sólo el IMSS puede llevar a cabo este proceso, pues es una institución que tiene más experiencia y capacidad para mejorar el sistema de salud dirigido y dedicado a la gente humilde.

Recordó que en las pasadas administraciones los recursos para la Salud en los Estados no llegaban a los más pobres porque se desviaba o se compraba medicina con intermediarios, con gente acostumbrada a la corrupción, con precios carísimos.IMSS tomará el control de hospitales reconvertidos para Covid: AMLO