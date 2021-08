Inadmisible, que TEPJF pretenda ponerse por encima del Senado: Monreal Ávila

El líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, arremetió en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que la Sala Superior emplazara al Congreso a aprobar, en un máximo de 30 días, la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato.

En la inauguración de la reunión plenaria de los senadores de Morena y sus aliados, Monreal Ávila calificó como un exceso la "extraña" resolución del máximo tribunal electoral, toda vez que dijo, no tiene facultades para emitir un fallo de esa naturaleza.

"Digo que es una extraña sentencia porque ese tribunal y sus magistrados electorales carecen de competencia y facultades para ponerse por encima de uno de los poderes de la Unión, no podemos admitirlo ni podemos permitirlo. Esa sentencia es un exceso desde cualquier punto de vista, jurídico y político; no puede un órgano especializado del Poder Judicial Federal ponerse por encima del Congreso de la Unión, es un exceso y es un despropósito", advirtió.

El presidente de la Jucopo garantizó que por responsabilidad propia, el Senado, "con nuestros ritmos", dará paso a la Ley Federal de Revocación de Mandato, y lo hará seguramente en la primera sesión ordinaria de la nueva legislatura, el próximo 2 de septiembre.

"Si ustedes lo aprueban será el primer acto, la primera ley y el primer asunto del próximo periodo de sesiones ordinarias de nuestra legislatura. Para estos fines haré un respetuoso llamado a los senadores y las senadoras de los otros grupos parlamentarios para que podamos dar paso a esta Ley de Revocación de Mandato, que la inscribimos como una prioridad y que parte de nuestra agenda legislativa que propusimos junto con el presidente López Obrador en la campaña del 2018", recordó.

Ricardo Monreal dijo que el paquete económico será otra de las prioridades en la parte que al Senado le corresponde, "para que la Ley de Ingresos para el 2022 permita atender las necesidades del pueblo de México a través de la acción de los tres órdenes de gobierno", subrayó.