INAH sofoca incendio en Zona Arqueológica de Teotihuacan

El fuego en Teotihuacan no alcanza estructuras arqueológicas gracias a la pronta respuesta del INAH

Por El Universal

Noviembre 14, 2025 11:53 a.m.
A
INAH sofoca incendio en Zona Arqueológica de Teotihuacan

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó sobre un incendio registrado la noche de este miércoles en la Zona Arqueológica de Teotihuacan. El incidente, "que solo afectó una zona de pastizal seco", fue controlado rápidamente, sin reportarse daños a los monumentos históricos ni afectaciones humanas, aseguró la institución en un comunicado.

El fuego se detectó alrededor de las 20 horas en un área de matorrales y pastizal cercana a la emblemática Pirámide de la Luna.

El aviso fue dado por elementos de la Policía Auxiliar que resguardan el sitio, quienes notificaron de inmediato al arqueólogo Rogelio Rivero Chong, director de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacan.

Respuesta Inmediata

La coordinación interinstitucional fue crucial para controlar la emergencia. Personal del INAH, utilizando una pipa de agua propia del Instituto, se movilizó al punto de emergencia.

De acuerdo con la información, el personal del INAH contó con el apoyo fundamental de los cuerpos de bomberos y elementos de Protección Civil del municipio de San Martín de las Pirámides, quienes lograron sofocar las llamas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el fuego se concentró en un área de pastizal seco y no alcanzó ninguna de las estructuras arqueológicas que componen el importante sitio prehispánico.

La Secretaría de Cultura y el INAH confirmaron que, a pesar del incidente ocurrido la noche anterior, la Zona Arqueológica de Teotihuacan permanece abierta al público y opera con normalidad en sus horarios habituales.

SLP

El Universal

El fuego en Teotihuacan no alcanza estructuras arqueológicas gracias a la pronta respuesta del INAH

