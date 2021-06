Inai debería desaparecer, cuesta mucho y no sirve para nada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) debe desaparecer por ser un organismo creado para simular que se combate a la corrupción y favorecer la transparencia, pero no sirve para nada.

"El Inai, es el de la transparencia, son de estos organismos que crearon para simular que iban a combatir la corrupción e iba a haber transparencia, son organismos que debería de desaparecer, cuestan mucho y no sirven de nada".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el video donde se exhibe a Raybel Ballesteros Corona, exdirección General de Asuntos Jurídicos, agrediendo físicamente a dos mujeres, lo que provocó que dejara su cargo.

"Lo otro es un asunto que tiene que ver con lo judicial, pero lo que se tiene que analizar es eso, no dejar de insistir", dijo el mandatario.

El presidente López Obrador acusó que en el periodo neoliberal engañaron creando esos organismos pantalla para simular que se combatían la corrupción y fue un triple engaño:

"Engañaron, sirvieron de tapadera y se quedan con dinero del presupuesto que debería de utilizarse en el desarrollo y en el bienestar de la gente. Eso es lo que puedo opinar".

Criticó que el Inai tiene un presupuesto de casi mil millones de pesos al año y "los jefes" se dan la gran vida. "No sé sí son de los que se ampararon y deben hasta ganar más que el Presidente".