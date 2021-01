"Inai es 'la gran tapadera'; ha reservado información de Odebrecht", acusa López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) de ser "la gran tapadera" al acusarlos de no entregar información pública y reservarla.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que el órgano clasificó información sobre la condonación de impuestos y el caso Odebrecht.

"La de la transparencia, que la crearon y ha sido la gran tapadera, porque es para transparentar lo que sucede en el gobierno, pero esa institución ha declarado en casos importantes que no puede entregar información porque está reservada.

"¿Qué tipo de información? Cuando Fox condona impuestos, a todos los que salieron beneficiados, empresarios, banqueros, la lista reservada a 10 años. ¿Quién decide? Ese Instituto de la Transparencia. Cuando Odebrecht, que entregan ese contrato leonino, que es un escándalo mundial de corrupción, declara también reservada la información el instituto de la transparencia", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que los comisionados del Instituto ganan alrededor de 200 y 300 mil pesos "dos, tres veces más que lo que gana el presidente".

"La Constitución establece: ´Ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República´. Se ampararon y les dieron amparo en una interpretación, desde mi punto de vista, retorcida de la ley, sesgada".

El presidente López Obrador manifestó que las mismas funciones que realiza el Inai lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública (SFP) "o dejamos la Transparencia y quitamos la Función Pública, ¿por qué vamos a tener dos?"

"Pero no sólo son dos, la Fiscalía General de la República tiene también la Fiscalía Anticorrupción y el Poder Legislativo tiene la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿para qué tantos aparatos si podemos ahorrar?".

"Las estructuras de los organismos autónomos son unas arañas".

El presidente López Obrador aseguró que las estructuras administrativas de los organismos autónomos "son unas arañas" pues aseguró que son más de mil direcciones las que hay en ellos, y cuyos integrantes ganan entre 80 y 100 mil pesos mensuales.

"Son unas arañas sus estructuras administrativas, sí, aparatos, sus organigramas. Eso va a debate y aquí se va a presentar, cuántas direcciones, estamos hablando de direcciones en el gobierno que son ahora, a pesar de la disminución de lo que ganan los servidores públicos, pues son de las que cuando menos son 80 hasta 100 mil pesos mensuales.

"Pero estamos hablando, en suma, en estos organismos, debemos estar hablando de más de mil direcciones y eso que ya quitamos todas las direcciones adjuntas que creó Calderón cuando llegaron; aparte de las direcciones generales, crearon direcciones adjuntas, pero cientos", dijo.