Inai instruye a FGR dar a conocer parte médico de Lozoya

Los datos de la aeronave, la bitácora del vuelo, los funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) que participaron y los gastos que generó el vuelo para extraditar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, de España a México, es información que se debe dar a conocer, instruyó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Además, la FGR debe entregar la versión pública del parte médico en el que se diagnosticó anemia y problemas en el esófago de Lozoya, así como detalles del traslado al hospital, precisando si fue vía terrestre o aérea y quién cubrió los gastos.

El Inai determinó luego de que un solicitante de la información interpusiera un recurso de revisión porque la FGR entregó la información incompleta sobre el traslado y reservó los datos requeridos sobre la condición de salud de Lozoya.

La Fiscalía respondió que el dictamen médico es parte de una carpeta de investigación que se encuentra en trámite y es información reservada. Sobre la información del vuelo, indicó que es considerada reservada pues es altamente sensible y su difusión representa revelar recursos, métodos y estrategias implementadas en la realización de despliegue del estado de fuerza institucional.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas fue el encargado de presentar el caso ante el Pleno y señaló que esta solicitud está relacionada con un caso de corrupción, que llegó a los más altos niveles de la administración pública y es considerado de interés general.

"El asunto vital es que este caso no se detenga más, que se resuelva, como tantos otros hemos resuelto sobre Odebrecht y que sirva para que la Fiscalía General de la República vuelva a sentir el deber en su espalda de explicar", precisó Acuña Llamas.

El comisionado, en el análisis del caso, advirtió que la información sobre el estado de salud de un individuo es considerada datos personales sensibles y se requiere el consentimiento de los titulares de la información.

Explicó que no se requerirá el consentimiento del titular cuando la información se encuentre en fuentes de acceso público y la FGR, a través de Twitter, hizo público el 17 de julio de 2020 la condición de salud y el diagnóstico médico de Emilio Lozoya.

Respecto a si debían darse a conocer la bitácora del vuelo, los funcionarios de la FGR que viajaron, tipo de avión, la matrícula; los gastos que generó el vuelo, se determinó que prevalece el derecho de acceso a la información, puesto que a través de éste se busca la necesidad de la colectividad de conocer de las actuaciones y desempeño de servidores públicos.