INAI ordena entregar estadísticas de defunciones

Por instrucción unánime del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de Salud debe entregar los datos contenidos en el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).

Esto, luego de que un particular solicitará a la dependencia la versión pública de la base de datos del Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) y los registros de dicha base de datos del periodo comprendido del 01 de febrero al 01 de julio de 2020.

Y en respuesta a este pedimento la Secretaría de Salud, contestó que, si bien tiene información en los términos que le fueron solicitados, no se cuenta con información de los años 2019 y 2020.

El solicitante inconforme con la respuesta, ya que no le entregó la información solicitada y tampoco determinó la inexistencia de la información de los años 2019 y 2020, interpuso un recurso de revisión del INAI.

El caso fue presentado ante el Pleno por el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, quien planteó que el tema de las defunciones cobra especial relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria, sobre todo, porque las cifras oficiales han sido cuestionadas.

"Las cifras oficiales que desde el comienzo de la pandemia por Covid-19, se han dado por contagios y por defunciones, han resultado muy polémicas, muy cuestionables y, naturalmente, tiene que, cada vez más, generando una exigencia efectiva de llegar a esclarecerlas porque resulta que estos datos se sabrán tarde o temprano, ojalá que más temprano que tarde", puntualizó el comisionado.

En el análisis del caso, la ponencia de Acuña Llamas advirtió que la información proporcionada no atiende a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), pues si bien se proporcionó información de manera disociada, se clasificó estadística relacionada con la fecha de registro de la defunción; datos de usuario, identificadores de la entidad federativa y de revisión del sistema, misma que no encuadra en el supuesto de clasificación invocado por el sujeto obligado.

"La explicación oficial respecto de las defunciones, y naturalmente dentro del periodo 2019-2020; son imprescindibles para comparar que de un año a otro en estos meses haya habido una muy importante, probable y considerable suma de aumento de defunciones, que algunas de ellas podrían ser clave para entender y disipar los mitos que se han creado sobre las cifras y las estadísticas oficiales sobre el tema del Covid", indicó.

Por ello, el Pleno del INAI revocó la respuesta emitida por Salud y le instruyó elaborar una nueva versión pública en la que, además de los datos ya proporcionados, incluya los datos de año, mes, estado captura, fecha de información, fecha de actualización y tipo de hoja.

Además debe entregar la resolución emitida por su Comité de Transparencia, por medio del cual clasifique los datos contenidos en el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.