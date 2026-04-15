INAPAM 2026: requisitos para tramitar credencial en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Al cumplir 60 años, los mexicanos pueden registrarse al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el organismo que se encarga de velar por el bienestar de este sector de la población.

Al tramitar la credencial INAPAM, esta identificación funciona como herramienta clave para las personas de la tercera edad al acceder a descuentos en transporte, alimentos y servicios, además de facilitar su inclusión a programas sociales.

El registro al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se realiza únicamente de forma presencial, donde el interesado o un representante deberá acudir al módulo INAPAM más cercano.

Los documentos deben presentarse en formato original y copia para ser cotejados por el personal del módulo de atención.

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Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o carta de identidad).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil reciente, fondo blanco, sin lentes ni gorra.

Pasos para tramitar la credencial INAPAM 2026

1. La persona adulta mayor o su representante debe solicitar la credencial INAPAM en alguno de los módulos de la república.

2. El personal asignado del módulo brindará la información sobre los requisitos.

3. La persona adulta mayor presenta los requisitos establecidos.

4. El personal asignado del módulo verifica el cumplimiento de los requisitos.

5. La persona adulta mayor o representante requisita el Formato Solicitud de Afiliación.

6. El personal asignado del módulo captura los datos en el registro electrónico.

7. El personal asignado del módulo solicita verificar los datos de la persona adulta mayor y hace entrega de la Credencial INAPAM.

Beneficios y alcance de la credencial INAPAM

La credencial INAPAM es una herramienta fundamental para la inclusión social de las personas adultas mayores, ya que les permite acceder a descuentos en transporte público, alimentos y servicios en todo el país, además de facilitar su participación en programas sociales dirigidos a este sector.

El trámite presencial garantiza la verificación adecuada de los documentos y la correcta afiliación de los beneficiarios, asegurando que los recursos y beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.