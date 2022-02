Inauguran "La Manía del Ser Normal" de Miguel Madariaga, en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- El artista Miguel Madariaga (Ciudad de México, 25 de junio de 1984) inauguró la exposición "La Manía del Ser Normal", en el Senado de la República, conformada por una selección de 52 pinturas que en su mayoría fueron realizadas durante los últimos años, en medio de la pandemia de Covid-19, y con las que reflexiona sobre el narcisismo y el aislamiento que ha generado la era digital.

La muestra que estará todo el mes de febrero en el vestíbulo del Senado de la República fue presentada por el artista Miguel Madariaga, Ricardo Castillo, representante de Galerías Castillo; así como por los senadores Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Napoleón Gómez Urrutia, Eduardo Ramírez Aguilar, Julio Ramón Menchaca Salazar y José Luis Pech Várguez.

"Me da mucho gusto que el Senado recobre el espíritu de exponer a los grandes. A pesar de ser muy joven, Miguel Madariaga está destinado —así lo deseo— a ser uno de los grandes en la cultura mexicana. Su obra es extraordinaria, qué bueno que está presentándose esta exhibición que denomina La Manía del Ser Normal, que habla del narcisismo, la época actual, el aislamiento que nos ha generado la era digital, la desconexión contradictoria de la era digital en los seres humanos", dijo el senador Ricardo Monreal.

El galerista Ricardo Castillo indicó que "en 'La Manía del Ser Normal' Miguel se pregunta desde un ejercicio personal sobre nuestro tiempo y la tendencia contemporánea a percibir el mundo a través de las pantallas de nuestros celulares, ordenadores y televisores qué es el 'ser normal'. Me dijo que aún hoy, después de la pandemia, de todo lo que extrañamos el contacto físico y del aislamiento en el que nos mantuvimos, volvimos a nuestras malas prácticas. Las personas otra vez están inmersas en los celulares".

Por su parte, Miguel Madariaga explicó que inició su labor artística desde 1993, aunque las obras que ahora presenta en el Senado son de manufactura reciente, pues las elaboró durante los dos últimos años e incluyó algunas de hace cuatro o cinco años.

"La mayoría son creaciones que hice dentro de la pandemia, de ahí que muchos personajes de los cuadros sean yo mismo. Es el mismo encierro el que me hizo no llamarle a modelos. No los llamé por casi dos años en muchos cuadros soy yo mismo, me transformé para que no se notara tanto", detalló el artista, quien también habló sobre la forma de generar creaciones en el confinamiento.

"Al inicio me asusté mucho por lo que veía en la tele, me aislé inmediatamente, no quería ver a nadie y el aislamiento fue muy diferente y lo que traté de hacer fueron piezas para empezar a lavar esos miedos por medio de la pintura. La mayoría de estos cuadros de las exposiciones sirvieron como terapia", indicó.

El egresado de la Academia de San Carlos narró que desde sus inicios en 1993 hasta 2020, en el inicio de la pandemia de Covid-19, había trabajado con "emociones más ligeras. A mí preocupaba la técnica, la luz, la sensación que daba al espectador ese tipo de cosas hasta que me empecé a cansar de eso y tuve la necesidad de expresar cosas que tenía. No es que las piezas anteriores no dijeran nada, pero ahora expresé lo que me preocupa de esta época y un futuro próximo".

Entre las preocupaciones que Madariaga tiene están "el vivir para agradar a los demás. Yo lo enfoco desde una red social y cada 'like' es una descarga de dopamina y se hace vicio. Eso me preocupa, porque veo la manera en que gente muy joven vive para agradar a los demás, que puede terminar con la humanidad. Podría sonar muy extremo, radical, pero es verdad. También me preocupa que se pretenda realizar una realidad alterna, es la deshumanización y todo eso está ligado a la tecnología, porque es algo que nos está cambiando y lo seguirá haciendo".