Incendian 5 deshuesaderos de autos de manera intencional en Chihuahua

En hechos atribuidos al crimen organizado, cuatro "yonkes" y una bodega de vehículos fueron incendiados de manera intencional en esta frontera la noche de este lunes.

Tras una gira de tres días del presidente Andrés Manuel López Obrador por Chihuahua, las diferentes corporaciones policiacas entraron en alerta al registrarse cinco incendios intencionales en diferentes puntos de la ciudad.

Según información del titular de Protección Civil Municipal, Efrén Matamoros, los negocios dedicados a la venta de auto partes usadas, conocidos como "yonkes", corresponden a la razón social Diamante, sin embargo esto no ha sido confirmado por la Fiscalía General del Estado, quien estaría a cargo de la investigación.

El primer incendio ocurrió precisamente en una bodega asegurada por la FGE en la colonia Fidel Ávila el pasado 12 de julio, cuando fueron asegurados unas 30 unidades con reporte de robo, mientras que en el siniestro de ayer, por lo menos una docena de vehículos quedó calcinada antes de que los Bomberos lograran sofocar el fuego.

Minutos más tarde se registró el segundo incidente en un "yonke" de la colonia Usos Mixtos, posteriormente en un negocio del mismo giro ubicado en la colonia Nuevo Hipódromo; poco después se reportó un incendio más en la carretera Panamericana y, finalmente, en la colonia Azteca.

De manera extraoficial se dio a conocer que tras estos hechos se había logrado la detención de al menos dos personas, no obstante, estos arrestos no han sido confirmados.