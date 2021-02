Incendio en oficinas centrales del Metro, por corto y no por sabotaje: peritaje

El incendio al interior de la estación Buen Tono del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el pasado 9 de enero, se debió a un corto circuito en uno de los transformadores, el cual fue "fortuito e imprevisible", determinó la fiscalía capitalina en los peritajes realizados.

En conferencia de prensa, peritos de la FGJ explicaron que dicho corto circuito se originó en el transformador TA1, justo al interior de la bobina, lo cual desató el fuego.

La propagación del incendio, explicaron los especialistas, se generó en 15 minutos alcanzando una temperatura de mil a mil 500 grados.

Debido a la alta temperatura que alcanzó el sistema contra incendios con el que contaba la estación eléctrica, el cual consiste de la emanación de CO2, no logró contener la ignición.

Los 11 especialistas de la fiscalía determinaron que en los últimos días de este mes se dará a conocer el monto de los daños del siniestro y si el inmueble es viable para su reparación y remodelación.

La fiscalía capitalina volvió a reiterar que el incidente no fue ocasionado por falta de mantenimiento y afirmó que tampoco hubo sabotaje. "Es pertinente volver a cambiar los transformadores para que no vuelva a ocurrir un incidente similar", dijo.

La madrugada del sábado 9 de enero se reportó un incendio en el sótano de Delicias 67, colonia Centro, predio en el que se ubican las oficinas centrales del Sistema Colectivo de Transporte Metro.

El fuego provocó la muerte de una policía y la destrucción del inmueble donde se encuentra el Puesto Central de Control, además de dejar a la Ciudad de México sin servicio en la mitad de las líneas que conforman la Red.

Las tres líneas –1, 2 y 3— tardaron semanas en reincorporarse y no están aún a su plena capacidad, pues hubo una reducción en los trenes.

El 21 de enero, doce días después del incendio, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la directora del Metro, Florencia Serranía, ofrecieron una conferencia de prensa en la que rechazaron que no se destinen recursos para el mantenimiento del Metro y presentaron una lista de mejoras que el servicio ha tenido en los últimos dos años.

"No importa lo que se diga, el mantenimiento en el Metro se está dando, es falso que no se está dando. Se está dando más y se está dando mejor", sostuvo la directora del Metro.