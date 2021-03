Incendio forestal en Coahuila destruye dos mil hectáreas

Un voraz incendio en la zona boscosa de la Sierra de Arteaga, en Coahuila, consumió matorral, arbolado y hojarasca, también arrasó con varias cabañas y obligó a las autoridades a desalojar a las familias del ejido "San José de las Boquillas" y llevarlas a albergues mientras pasa el peligro.

El fuego ha devastado una superficie de dos mil hectáreas de vegetación, arbustos, matorrales y coníferas, pinos, abetos, ciprés, que arden y quedan completamente calcinados.

Inició en el paraje "La Pinalosa". Justo en el Cañón de Rancho Nuevo (conocido también como Cerro de los Dolores), muy cerca de los límites de Coahuila y Nuevo León.

Casi un centenar de brigadistas de dependencias estatales, municipales y federales y elementos del Ejército Mexicano, con el apoyo de dos helicópteros del gobierno de Coahuila se encargan de combatir el siniestro.

La secretaria del Medio Ambiente del Estado (SMA), Eglantina Canales Gutiérrez, destacó que la conflagración, que aún no se sabe que la causó, se ubica pasando "Los Lirios".

"Este es un incendio muy extremo con condiciones muy difíciles", apuntó.

Ahí, en ese lugar, refirió, "existían cabañas que fueron arrasadas por el fuego y hay otras que están en riesgo, por lo que se trabaja en salvaguardar la infraestructura (urbana)", subrayó.

Canales Gutiérrez agradeció la colaboración de todo el equipo de este estado y de Nuevo León que, tan pronto se enteraron vinieron a auxiliar en las tareas para apagar las llamas que devoran parte de la zona boscosa y amenazan con propagarse.

--Arteaga "Pueblo Mágico"

Arteaga "Pueblo Mágico" es uno de los principales atractivos turísticos en la zona sureste de Coahuila y es visitado por miles de paseantes en temporada vacacional.

En el combate al siniestro participan brigadistas de la SMA, de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado (PC), del municipio de Arteaga, Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y voluntarios.

"Durante las próximas horas de este miércoles esperamos se sumen más brigadistas", comentó la funcionaria.

Agregó que instalaron el "Puesto de Comando" para el combate al siniestro, el cual quedó a cargo del Director de Vida Silvestre y Recursos Forestales de la SMA, Jorge Guerrero Salcedo.

Aunque no mencionó cifras, agregó que "los habitantes de la comunidad de San José de Boquillas fueron evacuados y llevados a albergues para salvaguardar su integridad física".

En reunión de planeación, titulares o comisionados, de dependencias de los tres órdenes de Gobierno, definieron estrategias y acciones específicas que llevarán.

Durante esta jornada participarán 120 brigadistas y los dos helicópteros de gobierno del estado sobrevolarán el área para definir dónde atacar a fin de detener el avance del incendio y donde harán "brechas corta-fuego".

Una de las aeronaves se utilizará para trasladar a los combatientes y la otra para arrojar agua con líquido retardante sobre la enorme hoguera cuyas llamas se elevan hasta 15, 20 o más metros de altura.

Hasta el momento la hipótesis de las autoridades es que probablemente fue por causas naturales, quizá por la caída de un rayo.

Esperarán a realizar las investigaciones para saber si fue provocado, de manera intencional o involuntariamente.

Aún no es posible estimar la magnitud de los daños a la flora, fauna y ecosistemas.