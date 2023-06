Incendios devastan miles de hectáreas y especies en Sonora

A-AA+

HERMOSILLO, Son., junio 20 (EL UNIVERSAL).- Miles de hectáreas han sido consumidas por incendios forestales que se mantienen activos en la sierra de Sonora, cuyas llamas han llegado al patio de las rancherías, provocando pánico entre moradores que claman por más ayuda del gobierno.

Las especies silvestres también han sido devastadas y quemadas vivas por las conflagraciones forestales.

Protección Civil Sonora ha implementado brigadas con el apoyo del helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea, para lograr importantes avances en la mitigación del fuego en la sierra de Imuris.

El equipo trabaja en mitigar el incendio forestal que inició el pasado 9 de junio ya que permitirá movilizar rápidamente a brigadistas y con su helibalde podrá arrojar agua en los puntos clave. Y ayudará a movilizar a nuevas brigadas que están uniéndose a controlar el siniestro.

Una fuerza de tarea de más de 250 elementos es la que se tiene atendiendo los dos incendios forestales que se encuentran activos en Sonora en la región de Ímuris y la de Bacoachi.

Armando Castañeda Sánchez, director general y encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora, informó que gracias a la labor de cooperación entre los tres niveles de gobierno se cuenta con grandes contingentes en labores de control de ambos fuegos forestales.

El siniestro que inició en el municipio de Bacoachi el 13 de junio, afecta actualmente también algunas áreas de los municipios de Nacozari y Fronteras.

En el caso del incendio en el municipio de Ímuris, se tiene un 70 por ciento de control del incendio y un 60 por ciento de liquidación y hasta el momento el fuego ha afectado 11 mil 170 hectáreas en zonas despobladas del municipio de Ímuris, Magdalena y Cucurpe.

En las labores de control de ambos incendios, participa personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Guardia Nacional, Cruz Roja, brigadas rurales y autoridades municipales de Nacozari, Fronteras y Bacoachi, Ímuris, Magdalena, Cucurpe y Nogales, entre otros.

También colaboran diversas organizaciones civiles como Los Amigos del Charco, Iglesia Juan de la Parra y Casa Grande Grupo México.

El reporte en ambos incendios es que no hay víctimas mortales, ni daños a infraestructura fundamental de ranchos o muerte de ganado.

Rancheros reportan afectaciones por el fuego

A través de redes sociales, habitantes de la sierra piden ayuda de forma desesperada, pues aseguran que las llamas ya se encuentran en los patios de sus viviendas.

Los dueños y trabajadores de los ranchos, sin herramientas, con las mismas ramas buscan sofocar el fuego para salvar su techo, cultivos y animales.

En el incendio que inició en Bacoachi que se extendió a la sierra de Nacozari, los mismos pobladores han reportado que la mayoría de la zona se encuentra fuera de peligro, pero lamentablemente los Ranchos El Álamo y el Rancho El Potrerón han sufrido pérdidas a consecuencia de las llamas.

En redes sociales se lee: "Trabajadores del Rancho San Manuel, propiedad del prominente ganadero local Patricio Icedo Rivera trabajan en sofocar las llamas del incendio forestal que les está pegando fuerte junto a la Sierra La Púrica mientras cuadrillas de la Semarnat andan donde el incendio está más fuerte".

"Terrible incendio forestal en la Sierra de la Purica, amenaza con llegar el día de mañana a las casas del ejido La Valdeza comisaría de Fronteras, Sonora. Los habitantes se encuentran sumamente consternados y desesperados, pues a pesar de los esfuerzos de las diferentes dependencias del gobierno no han podido combatirlo por su gran magnitud'.

"Se están incendiado los ranchos Tres Bellotas, está por entrar al rancho Las Víboras, está incendiado el predio La Bolsa, propiedad de zcilena Demara y Fernando Bustamante".

"Es una situación emergente, jamás en los años de vida he visto un incendio de esa magnitud y en esta sierra jamás había existido un incendio.

"Hago un llamado al señor gobernador si están con el programa sembrando vida, estos árboles ya están sembrados los árboles nativos de esta región que son las bellotas, los encinos, los mezquites y el ramaje con el que se alimenta el ganado".

"Señor gobernador tenga un poquito de conciencia y envíe helicópteros cisterna para que apaguen este fuego porque si no va a acabar con el patrimonio", piden los habitantes de la sierra que están siendo asolados por los incendios forestales.