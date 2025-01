Indagan omisión en fiscalía de QR

Cancún, QR.- Exfuncionarios de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) son sujetos de investigación por su probable negligencia en el caso la joven, Francisca Mariner, asesinada y desaparecida por su ex pareja en junio del 2022, cuyo cuerpo estuvo en el Servicio Médico Forense desde julio de ese mismo año y fue identificado apenas el pasado 21 de diciembre.

La institución, encabezada desde el verano del 2023 por Raciel López, que a carpeta de investigación se inició en contra de funcionarios que laboraron en la FGE, entonces a cargo de su antecesor, Óscar Montes de Oca.

Las personas sujetas a investigación fueron probablemente omisos o negligentes en los trabajos de confronta de perfiles genéticos relacionados con la víctima, que al momento de su desaparición tenía 17 años y una hija menor de edad.

María Patrón, madre de Francisca Mariner, víctima de feminicidio y desaparecida en Cancún por su expareja, el 22 de junio de 2020, atraviesa por un periodo que combina el dolor, la frustración, el enojo y la indignación, luego de saber que el cadáver de su hija siempre estuvo en el Semefo, sin identificar, mientras ella la buscó durante cuatro años y medio, entre protestas, bloqueos y acciones para exigir a las autoridades celeridad en el caso.

“No te voy a mentir. Tengo mucho coraje. Me ‘amarra’ mi nieta. No he hecho nada todavía, porque no he querido afectarla y porque quise darle a mi hija una despedida adecuada. No avisé antes, porque quise que todo fuera muy íntimo.

“Le pedí al colectivo que nadie dijera nada, para darme un tiempo y un espacio para pensar las acciones que vamos a realizar en contra de la Fiscalía. Porque de que sí voy a hacer algo, sí, lo voy a hacer”.

El pasado 21 de diciembre, a las 10 horas, Patrón Pat recibió una llamada de la FGE, citándola en las oficinas localizadas en la ciudad de Cancún, porque “había avances”.

“Acudí. La sorpresa que me llevé fue que me informaron que las pruebas genéticas que le hicieron a mi nieta (hija de Francisca) salieron positivas.

“Luego me dijeron que mi hija siempre estuvo en el Semefo. Que su cuerpo fue encontrado desde el 2020, pero que no había sido posible reconocer su cuerpo, porque desafortunadamente el cuerpo de mi hija fue quemado. Solamente tenían la osamenta”, expresó.