Indagan violación a DH por entregar pierna a padres de bebé fallecido en Oaxaca

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un expediente y requirió información al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que se dio a conocer en medios de comunicación que una familia originaria de Tacache de Mina en la región Mixteca recibió la extremidad de un adulto en lugar del cuerpo de su bebé muerto.

Por estos hechos, el órgano autónomo inició el expediente con número DDHPO/0059/RM/(07)/OAX/2021, pues explicó que en un primer momento la familia enfrentó la muerte de su bebé en la Clínica Rural número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Huajuapan de León, a lo que se sumó la confusión en la entrega del cuerpo. La DDHPO requirió información al IMSS respecto a la situación y reiteró que "resulta fundamental otorgar un tratamiento digno y diligente a los procedimientos relacionados con la disposición de cadáveres, atendiendo los protocolos y leyes establecidas en el ámbito federal y local".

Además dijo existen un conjunto de derechos humanos que trascienden más allá de la muerte, mismos que incluyen la dignidad y la memoria, "no sólo de la persona fallecida (en este caso del bebé), sino también de sus seres más cercanos (madre y padre)". Sobre la memoria, el organismo autónomo señaló que una de las formas culturales y sociales de ejercer este derecho, es a través de la inhumación de los cuerpos, "de tal forma que la familia del bebé, tendrían que haber contado con esta garantía"; también informó que ya estableció comunicación con los padres del bebé.

El bebé nació el pasado 23 de agosto, a las 34 semanas de gestación y estuvo en la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (UCEN) por 11 días, hasta que falleció el 3 se septiembre por la mañana. De acuerdo con la denuncia de los padres, el 4 se septiembre, a las 4 de la tarde, un familiar y personal de una funeraria acudieron al hospital del IMSS a recoger el cuerpo, sin percatarse que en su lugar se llevaron una pieza quirúrgica. Los padres notaron el "error" al arribar a Tacache de Mina, donde el cuerpo sería sepultado.

Posteriormente se trasladaron de nuevo al hospital para reclamar el cuerpo, que finalmente les fue entregado. Por estos hechos y a petición de la familia, la Vicefiscalía Regional de la Mixteca inició la carpeta de investigación 29099/FMIX/HUAJUAPAN/202, en la cual se menciona la presunta responsabilidad de una trabajadora social del IMSS; sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) especificaron a los padres que no hay delito que perseguir.

Consultado por EL UNIVERSAL, el IMSS en Oaxaca aseguró que en el "error", no estuvo involucrado personal del instituto y aseguró que fue el padre quien se equivocó a la hora de recoger el cadáver y tomó el contenedor de la pierna, sin verificar su contenido. Y sin que nadie del hospital se percatara de ello.

Ante pregunta expresa de EL UNIVERSAL sobre qué parte del protocolo de entrega de cadáveres falló para que el padre se haya equivocado de esa manera y si nadie del personal supervisó la salida del cuerpo, el área de comunicación social insistió que la responsabilidad fue sólo del padre. "El señor contaba con toda la documentación referente al recién nacido. Sólo que se equivocó de ataúd. En lugar de verificar cuál era realmente el que correspondía a su bebé, tomo otro que no era. Quien se equivocó fue é, no el personal del IMSS", respondió.

- EL UNIVERSAL: ¿Pero nadie del hospital se dio cuenta? ¿Quién supervisa las salidas de los cuerpos?

- IMSS: Hay personal autorizado que se encarga de eso y le explicaron a detalle. Sólo que él hizo caso omiso y se llevó el ataúd (...) El señor dijo, de puño y letra, que se había equivocado, eso es todo. Y está asentado en la bitácora del hospital. El IMSS agregó que "todo se hizo de acuerdo a las normas sanitarias vigentes" y que lo único que está pidiendo el papá del recién nacido es el pago de los gastos que hicieron por la caja, "pero no hay responsabilidad alguna en el personal".