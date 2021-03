Indígenas de Chiapas también reclaman

Chenalhó, Chiapas.- Indígenas mexicanas marcharon este lunes en los Altos de Chiapas con motivo del Día Internacional de la Mujer para defender sus derechos y a la tierra madre.

Decenas de manifestantes se concentraron en la comunidad de Acteal, zona emblemática por la matanza de 45 simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para reivindicar el papel de las mujeres indígenas en el estado de Chiapas y el resto de México.

En la protesta, indígenas y campesinas exigieron respeto a sus derechos individuales, la optimización de los servicios básicos en sus comunas, como la educación y los servicios de salud, y la desmilitarización, lo que consideran una gran deuda del Estado.

"Hoy es un día para gritar, es un día para recordar a todas las mujeres que han caído por defender lo justo, por defender la madre tierra", expresó a Efe Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la matanza de Acteal en 1997, cuando paramilitares mataron a indígenas opositores del Gobierno.

Las manifestantes expresaron consignas como "machismo y alcoholismo también son terrorismo", "el Gobierno no debe violentar a las comunidades", "las mujeres no tenemos miedo", "fuera militares de nuestras comunidades" y "no al proyecto del mal Gobierno, sí a la vida".