Indira Rosales, senadora panista, presenta denuncias contra Cuitláhuac García

VERACRUZ, Ver., mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, fue denunciado en tres instancias por haber encabezado la protesta en contra de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La senadora panista Indira Rosales San Román presentó tres denuncias y una queja en contra del mandatario por la protesta en la que se usó un ataúd con la imagen de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.

La primera denuncia fue ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la concurrencia de diversos delitos como lo es violencia en razón de género, amenazas y uso de recursos públicos.

La segunda la presentó ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el uso de recursos públicos.

Y la tercera fue ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por la comisión de delitos electorales por promoción a favor de su partido Morena.

De manera paralela, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por actos de violencia contra los ministros, que atentan contra su dignidad e incitan a la discriminación y odio.

En un comunicado de prensa, la senadora consideró que el mandatario no puede ocupar los recursos públicos de los veracruzanos en campañas políticas de Morena en la Ciudad de México, así como en el acarreo de cientos de funcionarios públicos, sin que haya un castigo.

Además, dijo, no puede incitar a la violencia en contra de ministras y ministros de la SCJN llevando ataúdes con sus fotos, y hacer como si nada hubiera pasado; además de agredir a periodistas.

"No vamos a permitir que se violente la división de poderes, se agreda a las mujeres y a los periodistas sin que se castigue a los responsables de estos actos autoritarios", manifestó.