Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad

Representantes del sector industrial se reunieron con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para analizar iniciativas legislativas que inciden directamente en la competitividad nacional y en la seguridad de las actividades productivas.

En el encuentro participaron integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN), entre ellos la Comisión de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos con América del Norte, encabezada por su presidente, Carlos Garza Galán.

Uno de los temas centrales fue la Ley General de Extorsión, considerada por el sector como un avance para combatir el cobro de piso. Los industriales resaltaron que la persecución del delito de oficio y los mecanismos de protección a denunciantes fortalecen el estado de derecho y brindan mayor certidumbre a las empresas.

También acudieron Miguel Ángel Quintanilla, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana; Christopher Ávila Mier, vicepresidente de Enlace Legislativo; y María José Flores, representante de la Comisión de Economía Circular.

Además, se revisó la propuesta de Ley de Economía Circular, con la cual se busca consolidar procesos de producción más sostenibles y eficientes. La CONCAMIN señaló que esta iniciativa ordenaría esfuerzos ya en marcha y otorgaría certeza jurídica a las acciones de circularidad en el país.

Otro punto discutido fueron las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y la posible creación de una nueva Ley General de Aguas, orientadas a establecer un sistema de concesiones más transparente y confiable para los distintos sectores industriales.

La CONCAMIN, que agrupa a industrias responsables de 40% del PIB nacional y más de la mitad del empleo formal, reiteró su disposición de colaborar con el Poder Legislativo para que las reformas avancen con eficacia.

Al finalizar, industriales y legisladores coincidieron en que el diálogo es fundamental para construir acuerdos que atiendan los desafíos económicos y sociales actuales.