Emergencia en BCS tras volcadura de pipa con hidrocarburos

La carretera transpeninsular de Baja California Sur se ve afectada por la volcadura de una pipa con hidrocarburos

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 02:49 p.m.
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

LA PAZ, BCS., noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Una pipa que transportaba hidrocarburos volcó en la carretera transpeninsular, en Baja California Sur, en el tramo Santa Rosalía–Loreto, dejando como saldo una persona fallecida, confirmaron autoridades de Protección Civil estatal.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 192, donde corporaciones de emergencia acordonaron la zona y comenzaron maniobras para asegurar el área y evitar riesgos adicionales.

Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y cuerpos de rescate trabajan en la contención del producto y en el retiro de la unidad, en una vía considerada estratégica por ser la única ruta terrestre que conecta a los municipios del norte de Baja California Sur.

Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones y atender los señalamientos en tanto concluyen los trabajos en el sitio.

