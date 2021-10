INE acuerda destrucción de material electoral utilizado el 6 de junio

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló un acuerdo por el cual se instruye la destrucción del material electoral utilizado en la pasada elección federal intermedia del 6 de junio.

Asimismo, se determinó excluir de esta destrucción de materiales y papelería electoral a lo utilizado en la consulta popular contra los expresidentes de la República, utilizados el pasado 1 de agosto, ello hasta que no exista ninguna impugnación de este ejercicio de democracia directa.

Durante la sesión extraordinaria, la consejera del INE, Carla Humphrey, expuso que este instituto informó a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos su disposición de donar la documentación para que esta sea reciclada y utilizada para la elaboración de los libros de texto gratuitos y materiales de apoyo educativo.

Con ello, el organismo electoral, instruyó la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y la Lista Nominal de Electores del Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como de las boletas que fueron inutilizadas durante la actividad de conteo, sellado y agrupamiento.

"Llegamos a este proceso con una particularidad, hoy existe la necesidad apremiante de liberar espacios en las bodegas distritales para posibilitar los preparativos de la eventual revocación de mandato, que en caso de llevarse a cabo se estaría celebrando a finales de marzo del próximo año", apuntó Humphrey.

Aclaró que en este proceso se exceptúa de la destrucción las listas nominales utilizadas y los cuadernillos de operaciones de escrutinio y cómputo, los cuales quedan reservados para una segunda ronda de destrucción.

"Asegurando la destrucción de la documentación electoral bajo procedimientos ecológicos no contaminantes y que posibilitan el reciclamiento del papel, es decir, que por ningún motivo la destrucción deberá realizarse por incineración en tierra o cualquier otro medio que tenga efectos contaminantes", agregó.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, propuso excluir de este proceso de destrucción la documentación, boletas y materiales utilizados en la consulta popular, con la finalidad de que la declaración de validez de la misma quede en firme, es decir, que no exista ninguna impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.