INE aplica estrategia de seguridad en 7 municipios de Zacatecas

En aproximadamente siete municipios que comprenden la región centro de Zacatecas se tuvo que aplicar una estrategia diferenciada para proteger al personal del Instituto Nacional Electoral (INE) con brigadas acompañadas de las corporaciones de seguridad, a raíz del asesinato de un capacitador electoral ocurrida hace 15 días en Fresnillo, reconoció Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE.

En una conferencia de prensa virtual, presidida por Córdova Vianello y las autoridades de los órganos electorales nacional y estatal de Zacatecas, precisó que dicha estrategia diferenciada se ha tenido que aplicar en una gran parte del país por un sinnúmero de circunstancias que van desde lo social, económico, analfabetismo, migración o inseguridad y violencia, incluso, también debe abarcar los aspectos ambientales, tras recordar que las elecciones ocurrirán en temporada de lluvia.

En este sentido, precisó que el territorio nacional está dividido en 68 mil secciones electorales, de ese total, en 47 mil 600 se ha aplicado una estrategia diferenciada, de las cuales, sólo en la mitad es por motivos de seguridad y violencia como fue el caso de esta región focalizada en Zacatecas, donde fue asesinado el capacitador Jesús Roberto Ricoy en el municipio de Fresnillo.

Especificó que, incluso, en materia de seguridad las estrategias son diferentes y como ejemplo mencionó que en Ecatepec, en el Estado de México, para evitar que el personal del INE fuera víctima del robo de sus dispositivos electrónicos, se determinó que éstos no portaran chalecos que los identificara como capacitadores electorales.

Lorenzo Córdova aclaró que con las investigaciones previas sobre el asesinato de Jesús Roberto se puede mencionar que fue un hecho aislado y que "no tuvo un propósito de descarrilar el proceso electoral" y aseguró que actualmente "la inseguridad no está impidiendo la organización de las elecciones".

Respecto a la estrategia diferenciada en Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, precisó que por seguridad se aplicó en el corredor que abarca principalmente los municipios de Fresnillo, Calera, Enrique Estrada, Jerez, Valparaíso y Monte Escobedo, a donde se enviaron a los capacitadores electorales en brigada y acompañados de las corporaciones de seguridad que realizaban sus tareas de vigilancia en esas zonas complicadas.

Sin embargo, refirió que desde procesos electorales anteriores se ha tenido que aplicar estrategia diferenciada por el fenómeno migratorio, ya que de manera ordinaria se insacula al 13% del padrón electoral, pero debido a que no se encuentra a todos los ciudadanos, se tiene que ampliar el porcentaje para poder completar los ciudadanos insaculados y capacitados para que puedan desempeñar como funcionarios de casillas.

Las autoridades electorales coincidieron que viene una etapa importante, porque los candidatos y candidatas ya están en las calles en sus campañas electorales y piden a las autoridades de seguridad para que garanticen la paz pública en los próximos 61 días y dar confianza a la ciudadanía.