INE aprueba lineamientos para "cancha pareja" en elecciones 2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó lineamientos para garantizar "cancha pareja" en las elecciones de 2021.

Los lineamientos prohíben que se creen programas "electoreros" y que se utilicen recursos públicos para favorecer a una u otra opción política. Y establecen que el acceso a los medios de comunicación sea equitativo para los partidos y candidatos y que los funcionarios con derecho a reelegirse no puedan hacer informes de gobierno durante las precampañas y campañas.

Durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo la tarde de este domingo, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello recordó que en el pasado diversos actores políticos, incluido el presidente de la República, utilizaron los recursos del Estado para beneficiar al partido gobernante o a candidatos afines a su gobierno e incluso aprovecharon su acceso a los medios de comunicación para influir en la opinión de los votantes.

"Hago un llamado a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, desde la Presidencia de la República hasta la presidencia municipal más alejada o pequeña del país, a que cumplan con el mandato constitucional que obliga a todos al ejercicio imparcial de los recursos públicos.

"El INE no intenta silenciar a nadie, simplemente queremos evitar que, en las elecciones de 2021, el uso de recursos públicos rompa la equidad electoral y nos haga regresar a tiempos de un México pre-democrático", dijo Córdova Vianello.

El objetivo de los lineamientos es regular la difusión de propaganda que implique posicionamiento de un candidato, partido o coalición para la obtención de una precandidatura o candidatura y el voto, así como evitar la intromisión de actores externos que rompan la equidad de la contienda electoral.

También regula la creación de programas sociales o de otra índole que no estuviesen contemplados en el presupuesto y que no tengan reglas de operación clara; con excepción de los programas de salud o educativos destinados a paliar los efectos de la pandemia por Covid-19.

"Es necesario que seamos muy enérgicos para que las condiciones estructurales de pobreza, que se están extendiendo por las crisis sanitarias y económica, no sean utilizada con fines políticos electorales. Que no haya uso electorero y abusivo de las carencias y la pobreza", señaló el consejero Ciro Murayama.