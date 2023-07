INE da luz verde a registro de Frente Amplio por México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL). - Con rechazo de Morena, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el registro del Frente Amplio por México, presentado por PAN, PRI y PRD, pero advirtieron que no deberá ser usado con fines electorales.

El acuerdo fue aprobado en la sesión de este jueves con 10 votos a favor y uno en contra.

"Se conmina a que toda actividad pública o privada desarrollada por el PAN, el PRI y el PRD, de manera conjunta o en lo individual, al amparo del denominado 'Construcción del Frente Amplio por México', se ajuste a los objetivos políticos y sociales estipulados, mismos que en ningún caso podrán ser de naturaleza electoral", señala el acuerdo.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala señaló que no debería permitirse el uso de prerrogativas para radio y televisión, ya que contraviene a medidas aprobadas en la Comisión de Quejas y Denuncias.

La comisión aprobó medidas cautelares para que el Frente no pueda difundir el proceso de selección de su representante, así como a sus participantes, con sus tiempos de radio y televisión.

"No podemos como Institución, desde mi punto de vista, tener dos cuestiones que sean diferentes", apuntó.

El proyecto establece que el Frente Amplio por México podrá utilizar prerrogativas para radio y televisión, sin fines partidistas y respetando las medidas cautelares que permanecen vigentes.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gerardo Triana, recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que estos procesos partidistas por sí mismos no vulneran la equidad en la contienda.

"Pretender suspender en su totalidad el proceso es una medida excesiva, pues es posible salvaguardar la equidad en la contienda, sin inhibir la participación política de la ciudadanía en los distintos procesos partidistas en curso", apuntó.

Subrayó que están conscientes de que no pueden realizar propaganda o actos dirigidos a obtener una candidatura a un cargo de elección popular.

El representante de Morena, Eurípides Flores, acusó que el propósito del Frente es que "regrese la corrupción, seguir robando al pueblo como lo hicieron por tantas décadas".

"Hacemos un atento llamado a este Consejo General del INE para que en acatamiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral se regrese este proyecto que palomea la constitución de este Frente que a todas luces está mintiendo en lo que declara", apuntó.

En representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila, cuestionó a Morena de dónde están sacando los recursos para las bardas y espectaculares para promover a las "corcholatas".