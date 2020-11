INE detecta firmas de fallecidos en solicitud de consulta para enjuiciar a expresidentes

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió los informes de la verificación de firmas de apoyo de una petición de Consulta Popular presentada por la morenista Yeidckol Polevnsky y otra por los ciudadanos Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano. El instituto destacó la participación de la ciudadanía, pero calificó como "una práctica abominable a la democracia" que en los registros se incorporaran las firmas de más de 5 mil personas muertas.

El INE detalló que en la solicitud de Yeidckol Polevnsky se identificaron los registros de 194 personas que fueron dadas de baja de la Lista Nominal por defunción; en la petición impulsada por Sánchez Bahena y Vázquez Arellano se encontraron 5 mil 530 casos similares.

El Consejero Ciro Murayama festejó la participación de la ciudadanía, pero pidió no pasar por alto el uso de datos de personas fallecidas desde 1999.

"Y eso debe señalarse como una práctica abominable a la democracia: suplantar personas, y más aún personas fallecidas. Y también se suplanta a personas que no tienen su credencial vigente, incluso algunos que han sido suspendidos de sus derechos políticos, están sentenciados y pues no, por lo mismo no acudieron a las mesas a dar sus firmas", expuso.

De acuerdo con los informes de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la petición de Consulta Popular presentada por Yeidckol Polevnsky reunió 69 mil 254 firmas y, de ellas, 55 mil 930 fueron validadas, lo que corresponde al 0.06 por ciento de la Lista Nominal cuando el mínimo necesario es de dos por ciento.

Por su parte, la petición solicitada por Sánchez Bahena y Vázquez Arellano, reunió 2 millones 538 mil 48 apoyos, de los cuales se validaron 2 millones 116 mil 837, esto es, el 2.3 por ciento requerido, por lo que cumple con el número de apoyos necesario.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que es necesario repensar las normas que regulan los mecanismos de participación, ya que actualmente existen herramientas tecnológicas, como la aplicación móvil desarrollada por el Instituto, que pueden dar mayor certeza al procedimiento de recolección de apoyos de la ciudadanía, así como ahorrar recursos en la verificación de los mismos.

"El INE, a través del Registro Federal de Electores, ha desarrollado diversos mecanismos tecnológicos que hoy no solamente hacen más sencillo recabar dichos apoyos, sino que dotan de mayor confiabilidad y seguridad respecto de los datos personales recabados, para la obtención de apoyos con las que la ciudadanía manifiesta su respaldo a alguna de estas distintas maneras de participación política, arrojando certeza con ello, tanto para quien promueve dichos procesos, como para la ciudadanía y los actores políticos en general", dijo.