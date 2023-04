INE entrega credencial de elector a una persona No Binaria en Yucatán

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., abril 20 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó en Yucatán la primera credencial para votar a una persona que se reconoce como No Binaria.

El vocal ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, Agustín Flores Barrera, verificó el proceso de entrega de la mica y destacó el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en febrero pasado, como un esfuerzo para erradicar cualquier forma de discriminación.

Precisó que la norma para solicitar una credencial para votar con fotografía para una persona No Binaria establece que: "si el acta de nacimiento de la persona la reconoce como No Binaria, se modificarán los datos registrados de la credencial, tales como clave de elector y la Clave Única del Registro de Población (CURP)".

Precisó que en caso contrario solo se incluirá una X en el campo relativo de sexo, para lo cual solo es necesario que la persona manifieste su identidad como No Binaria.

"De esta manera, el INE da un paso más en el ejercicio de los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual", afirmó.

Flores Barrera comentó que la ciudadanía puede solicitar que el dato de sexo no sea visible en su credencial, la cual también es considerada como el documento de identidad más aceptado en el país.

La entrega de la credencial se realizó en el Módulo de Atención Ciudadana 310351, ubicado al poniente de la capital yucateca.