INE exhorta a Segob a publicar lineamientos para evitar injerencia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo un exhorto a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que publique en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para evitar la injerencia de servidores públicos en las elecciones y sus posibles sanciones, que se aprobaron hace más de dos meses y no han entrado en vigor.

Durante la sesión del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova señaló que el objetivo era aplicar los lineamientos en las elecciones de Coahuila y Estado de México, pero no pueden entrar en vigor hasta que se publique en el DOF.

Los lineamientos plantean que las autoridades electorales pueden analizar el impacto de las violaciones a la ley electoral de un servidor público, e incluso determinar si pierde el modo honesto de vivir, un requisito para ser candidato.

"Quiero pensar que se trata de una lamentable omisión del titular de ese órgano, y no una intención para que ese documento, que es un acatamiento a una sentencia del Tribunal, no esté carente de vigencia", apuntó.

"Es un momento propicio para hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación y concretamente a la dirección del Diario Oficial de la Federación, un exhorto para que se publique de inmediato, vamos con retraso y eso puede afectar el debido cumplimiento y garantía de las condiciones de equidad en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México", expuso.

Lorenzo Córdova dijo que si bien entiende que hay estrategias políticas, calificó como preocupante que no se hayan publicado los lineamientos después de más de dos meses.

En diciembre pasado, el Consejo General del INE, atendiendo una sentencia del Tribunal Electoral, aprobó los "Lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas".

También contemplan reglas para que los operadores de programas sociales no condicionen el voto y que las conferencias de prensa no sean utilizadas para difundir logros en periodo de veda.