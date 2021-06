INE exige a influencers bajar de Instagram videos de apoyo al PVEM

Por unanimidad, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó exigirle a los 30 "famosos" e "influencers" que subieron videos en Instagram a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que los retiren debido a la veda electoral y al desarrollo de la jornada electoral.

En una sesión extraordinaria, también pedirán al Partido Verde que no se vayan a repetir este tipo de conductas con otros "famosos" durante la jornada de este domingo.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Quejas del INE, Ciro Murayama, dijo que se notificará a la empresa Facebook para que en un plazo no mayor de tres horas, "baje" estos videos de los famosos.

Este sábado por la tarde-noche, al menos una treintena de famosos e influencers subieron a sus cuentas de Instagram videos en donde hablaron de las propuestas del PVEM y anunciaron que este domingo votarían a favor de esta opción política.

Ante esto, el PAN presentó una queja que fue desahogada este domingo en una sesión de este órgano electoral y se determinó conceder las medidas cautelares para suspender la difusión de estos videos.

Los consejeros electorales Ciro Murayama, Adriana Favela y Claudia Zavala criticaron que esta conducta pueda ser reiterada del Partido Verde, pues en las elecciones del 2015, coincidentemente, este instituto político circuló videos con "famosos, deportistas y artistas" que promovieron el voto a su favor.

En esa ocasión se determinó establecer medidas cautelares y posteriormente la Sala Regional Especializada determinó una sanción mayor.

Murayama dijo que sí es pertinente informarle a los "famosos" o "influencers" que sí se están metiendo al proceso de manera ilegal y asuman sus responsabilidades porque están atentando contra el marco legal mexicano.

"La jornada debe transcurrir sin campaña, y sin despliegue de propaganda partidista, es una conducta orquestada, sistemática, que coincide en el tiempo, contenido, para favorecer al Partido Verde en plena jornada electoral.

"No es la primera vez en la que estamos ante una situación de este tipo. En el 2015, distintas personas conocidas, no por su actividad política, pero estuvieron mandando una serie de mensajes también con características Verdes", dijo Murayama.

"Hoy tenemos algo similar, no es exactamente igual, pero sí similar. Valdría la pena que el proyecto se hiciera cargo de ello, está dirigido a personas que usan esa red; son más jóvenes, pero esta red social es muy particular y hoy se repiten muchos de ellos que alegaron el uso de sus libertades y no es casual, ni es ordinario, que un mismo día y en una forma muy coincidente salgan a hablar y sigan con el mismo lema y posicionando las propuesta del partido y en veda y en la jornada electoral", dijo Claudia Zavala.

"Estamos a favor del sentido del proyecto, análisis muy minucioso de 30 personas, personajes públicos llamados influencers, y evidencia que están en una campaña propagandística a favor del Verde.

"Está la libertad de expresión, y cada uno tiene su preferencia, pero al analizar los mensajes, nos damos cuenta que hay una identidad del contenido de los mensajes, hablan de las propuestas del Verde", agregó.

Los consejeros electorales dijeron que no tienen información de que haya un pago a cambio de la difusión de estos mensajes, pero será la Sala Regional Especializada la que lo determinará.