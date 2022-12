INE niega medidas contra Sheinbaum por promocionar candidatura

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó medidas cautelares solicitadas contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por un evento en el que presuntamente se buscó posicionar a la funcionaria rumbo a la elección presidencial de 2024.

Los integrantes de la Comisión negaron la tutela preventiva porque se trata de "actos consumados de manera irreparable, respecto de los cuales no es jurídicamente posible dictar medidas cautelares".

Además, puntualizó que no hay indicios de que se vuelva a repetir un hecho como el denunciado por el PAN.

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció a la jefa de gobierno; al Delegado de la Secretaría de Gobierno en Tecate, Gonzalo Higuera Bojórquez así como la intervención indebida por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Lo anterior, un evento titulado "Asamblea Redes Claudia", que se llevó a cabo el 18 de noviembre en el municipio de Tecate, Baja California, con el objetivo de posicionar y beneficiar a la jefa de Gobierno y al partido Morena en el siguiente proceso electoral federal.

En otro asunto, la Comisión de Quejas y Denuncias negó la tutela preventiva contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por la supuesta difusión e indebida adquisición de tiempos en radio y televisión de promocionales, que podrían vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad política.

La Comisión consideró que se trata de hechos futuros de realización incierta, pues no se tienen elementos objetivos de que los promocionales denunciados volverán a difundirse. Además, estos sólo fueron transmitidos entre el 6 de octubre y el 10 de noviembre, según corroboró la autoridad electoral.