INE no coarta libertad de expresión: Alianza Federalista

Los gobernadores de la Alianza Federalista defendieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y dijeron que el suspender la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente, Andrés Manuel López Obrador no coarta la libertad de expresión, más bien evita la inequidad en la comunicación sobre todo en el periodo de campañas electorales.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, los gobernadores federalistas dijeron que además de evitar la inequidad en la comunicación, esta suspensión cumple la Constitución y evita el mal uso de los recursos públicos.

"#Mañaneras en el período de campañas, el @INEMexico no coarta la libertad de expresión del @GobiernoMX; evita la inequidad en la comunicación, cumple la Constitución y evita el mal uso de recursos públicos", postearon los gobernadores.

Además, los 10 mandatarios estatales dijeron que los ciudadanos tienen derechos y los gobiernos tienen atribuciones y afirmaron que no transmitir propaganda gubernamental durante las campañas garantiza la equidad electoral.

Y remataron que la democracia en México debe estar por encima de todo.

"Los ciudadanos tienen derechos y los gobiernos tenemos atribuciones. No transmitir propaganda gubernamental durante campañas garantiza la equidad electoral. La democracia en #México debe estar por encima de todo", dijeron los mandatarios estatales.