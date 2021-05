INE ordena a AMLO abstenerse de hacer propaganda

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Presidente de la República abstenerse de referirse a temas, durante sus conferencias matutinas, que no tengan que ver con salud, educación y protección, civil, por hasta que pase la jornada electoral del 6 de junio próximo.

Durante sesión de este día, la comisión discutió un proyecto de queja del PAN en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por utilizar las conferencias matutinas, para hacer propaganda gubernamental en época prohibida.

Y es que en el análisis elaborado por la comisión, entre el 5 de abril y 20 de mayo pasado, se realizaron 36 conferencias matutinas, encabezadas por el Presidente de la República, en donde se tocaron temas relacionados con el precio de la gasolina, beisbol, refinería, candidaturas, tren maya, crecimiento económico, entre otros, mismos que de acuerdo a la Constitución Política, no deben tratarse, por estar en periodo electoral.

En el 80% de las expresiones que hay en las conferencias, dijo el consejero Ciro Murayama, están relacionadas directamente con el proceso electoral y no se ciñen a lo que permite la Carta Magna: salud, educación, protección civil.

Por ello, expresó el consejero y presidente de la Comisión de Quejas, es necesario proteger lo que resta de las campañas electorales y sobre todo el periodo de veda (entre el 3 y 6 de junio próximo), por lo cual se aprobó dictar la medida cautelar con tutela preventiva. Se ordenó al jefe del Ejecutivo Federal se abstenga de difundir propaganda gubernamental durante sus conferencias matutinas.

El PAN pidió que se ordenara la suspensión de las conferencias, pero la Comisión negó ello.