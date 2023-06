INE ordena a Chertorivski bajar video sobre el PRI por "calumnia"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski a que baje un video sobre el PRI de sus redes sociales en el que afirma que pactó con Morena para las elecciones locales, al advertir que podría tratarse de calumnia.

Al respecto, el consejero Jorge Montaño señaló que no se debe permitir que estos mensajes durante el periodo de veda electoral, ante la elección del Estado de México y Coahuila.

El INE ordenó al diputado federal de MC a que, en un plazo que no podrá exceder las 3 horas, elimine la publicación que se encuentra alojada en su cuenta de Twitter, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración.

Sin embargo, la comisión declaró improcedente la medida sobre la barda que pintaron los diputados de Movimiento Ciudadano con la frase "con el PRI ni a la esquina", ya que ésta ya fue retirada, por lo que se trata de actos consumados de manera irreparable.

Respecto al video publicado por el diputado de MC, Jorge Álvarez Máynez, señalaron que el video con las frases "es el mismo PRI de siempre", "el de la corrupción y de la represión", no actualizan calumnia.

"No se advierte alguna palabra, frase o expresión que de forma unívoca implique la imputación específica de hecho o delito falso al quejoso de manera clara y sin ambigüedades, sino que versa sobre opiniones que no dejan de estar, en principio, amparadas por la libertad de expresión", indicó.