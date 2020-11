INE pide informes tras aparición de alcaldesa en película de Netflix

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE requirió un informe al Servicio de Administración Tributaria, a la empresa "Netflix", productora de la película "Se busca papá" y al Ayuntamiento de Aguascalientes, ante la queja del partido Movimiento Ciudadano en contra de la alcaldesa Teresa Jiménez, por el presunto uso de recursos públicos para participar en el filme y "promocionar" su imagen con fines electorales.

El MC señaló que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la instancia que resolverá el fondo del asunto. Dijo que el martes pasado la comisión de quejas y denuncias del INE resolvió no admitir las medidas cautelares que había solicitado. "Es necesario resaltar, que la determinación fijada por la mencionada comisión, no prejuzga sobre el fondo de los argumentos manifestados en la queja, la cual será tarea de la Sala Regional especializada del TEPJF", acotó el partido en un comunicado.

Refirió que quien determina las sanciones de algunos procedimientos no es el INE, como en este caso, por lo que hay que esperar la resolución respectiva.