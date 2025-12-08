INE presenta Repositorio Nacional de Sentencias sobre Violencia Política de Género

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el Repositorio Nacional de Sentencias y Resoluciones en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, como una herramienta para analizar y prevenir este tipo de conductas hacia las mujeres.

La consejera Claudia Zavala detalló que el repositorio cuenta con 81 sentencias, de las cuales 49 son a nivel federal y 32 de los estados.

Señaló que en septiembre de 2024, cuando asumió la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se buscó una forma de traducir la información disponible a un formato accesible.

"A partir de una metodología que diera congruencia al seguimiento y recopilación de las sentencias y resoluciones en materia de violencia política", apuntó.

Primero, explicó, se trabajó en una metodología para sistematizar toda la información contenida en los informes, así como la creación del sistema informático para su almacenamiento y organización.

La consejera detalló que la metodología consideró unas directrices, datos de identificación del expediente, el número de expediente, la fecha de resolución, el ámbito y órgano resolutor y si la sentencia está firme o no.

También contempló elementos vinculados con la violencia política contra las mujeres en razón de género "como las conductas denunciadas, la calidad de persona víctima y de persona infractora, identificar si existe alguna relación entre la persona infractora y la víctima, el tipo y la modalidad de violencia denunciada, elementos particulares de la sentencia, elementos para determinar que se trata de un criterio relevante y el análisis de la sentencia, si contaba o no con un enfoque de protección de derechos de las mujeres con perspectiva de género y con un enfoque de interseccionalidad".

La subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPL, Mariana González, sostuvo que el objetivo es generar insumos que permitan mejorar las políticas públicas y la impartición de justicia con perspectiva de género.

También destacó la cooperación de los Organismos Públicos Locales sin quienes, afirmó, no hubiera sido posible la publicación de este repositorio.