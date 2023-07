INE restringe derecho de expresión de AMLO, acusa Mario Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que restringe el derecho a la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se le pidió abstenerse de pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024, tras sus declaraciones sobre Xóchitl Gálvez.

En un comunicado, el dirigente morenista señaló que no hay ningún proceso electoral en marcha y recordó que, tanto el Tribunal Electoral como el propio INE, han sostenido que actualmente no existe un proceso de precampaña o campaña, por lo que las referencias a la senadora Xóchitl Gálvez se enmarcan en su condición de servidora pública.

"Podemos asegurar que el presidente López Obrador se ha posicionado respecto de las acciones y omisiones de una servidora pública, lo que nos permite concluir que los señalamientos del Presidente de la República no deben ser calificados como dichos que generan inequidad de alguna contienda", afirmó.

Recordó que la misma Comisión de Quejas y Denuncias ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que los servidores públicos están sujetos al escrutinio público, por lo que los "señalamientos o cuestionamientos hacia éstos son prerrogativas amparadas por la Constitución".

Por tanto, insistió en que los dichos del Presidente "se enmarcan y amparan en el ejercicio pleno que tiene a la libertad de expresión y sobre todo cuando se trata de los temas de la agenda pública nacional que son del interés del Pueblo de México".