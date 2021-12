"INE se extralimitó por pausar revocación de mandato", dice Monreal

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer temporalmente su trabajo y la realización de la revocación de mandato es un exceso y una extralimitación de sus facultades.

En entrevista, el líder parlamentario subrayó que no existe ningún ordenamiento que les permita posponer un ejercicio que establece la Constitución.

"Pero ese exceso, esa extralimitación de sus facultades y funciones; se puede combatir jurisdiccionalmente", explicó.

"Ellos no pueden modificar una decisión del Poder Legislativo. Por eso hablo de invasión de facultades, invasión de poderes y de facultades de otros poderes", enfatizó.

Asentó que el INE violó el principio de legalidad, por lo que se ganará cualquier recurso que se presente contra el órgano electoral, pues nadie está por encima de la Constitución; "Ellos se extralimitaron y cualquier órgano jurisdiccional nos va a conceder la razón", sostuvo.

Señaló que el propósito de esta decisión es claro, ya que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, mantienen una tendencia muy clara contra Morena.

Sin embargo, el senador dijo que deben buscar la conciliación y nuevas soluciones, a pesar de la actitud de las autoridades electorales.

El alegato de la falta de recursos no es suficiente, subrayó, dado que la revocación de mandato es un ejercicio que la Constitución y la ley previene, y no hay excepción para su cumplimiento.

"Si acuden a ahorros, a disminución de privilegios y a otro tipo de gastos; pueden fácilmente enfrentar el costo que va a generar esta consulta; y también platicar con el Ejecutivo y Hacienda, para que puedan ayudarlos con un poco y sacar adelante el ejercicio", aseveró el senador.

Monreal Ávila consideró que el INE puede actuar con más inteligencia, buscando por la vía conciliatoria un apoyo económico para llevar a cabo la consulta y no enfrentar de manera tan radical este tema, ya que, jurídicamente, no tienen razón.