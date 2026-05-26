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INE sería juez y parte, alerta Taddei

Por El Universal

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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INE sería juez y parte, alerta Taddei
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      Ciudad de México.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, alertó que la reforma en materia electoral y judicial que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum podría convertir al instituto en "juez y parte" durante las elecciones, pues no es una de sus facultades palomear candidatos antes de que los postulen los partidos políticos.

      "El INE no puede, ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia", dijo.

      La iniciativa de Sheinbaum propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incorporar dicha Comisión de verificación, orientada a revisar perfiles de candidaturas a través de una nueva comisión dentro del INE, a solicitud de los partidos.

      "Su operación se concibe como un mecanismo de coordinación institucional que funcionaría como canal directo, formal y confidencial entre los partidos políticos y diversas instancias del Estado mexicano en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera", dijo la consejera.

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      Asimismo, Taddei afirmó que "la iniciativa no sustituye la responsabilidad de los partidos políticos al seleccionar a sus candidatos, pero puede vulnerar el carácter neutral del INE".

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