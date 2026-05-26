INE sería juez y parte, alerta Taddei

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, alertó que la reforma en materia electoral y judicial que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum podría convertir al instituto en "juez y parte" durante las elecciones, pues no es una de sus facultades palomear candidatos antes de que los postulen los partidos políticos.

"El INE no puede, ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia", dijo.

La iniciativa de Sheinbaum propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incorporar dicha Comisión de verificación, orientada a revisar perfiles de candidaturas a través de una nueva comisión dentro del INE, a solicitud de los partidos.

"Su operación se concibe como un mecanismo de coordinación institucional que funcionaría como canal directo, formal y confidencial entre los partidos políticos y diversas instancias del Estado mexicano en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera", dijo la consejera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, Taddei afirmó que "la iniciativa no sustituye la responsabilidad de los partidos políticos al seleccionar a sus candidatos, pero puede vulnerar el carácter neutral del INE".