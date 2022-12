INE viola la Constitución y la libertad de expresión, dice AMLO

A-AA+

CAMPECHE, Cam., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Luego que el INE instruyera a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, deslindarse en un plazo no mayor a 24 horas de las pintas de bardas y mensajes en redes sociales que sean parte de su campaña presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra del órgano electoral al acusarlo de violar "flagrantemente" la Constitución al limitar la libertad de expresión y una actitud antidemocrática que ahí prevalece.

El Mandatario federal acusó al INE de ser los "intocables de la mafia del poder y de protegerlos".

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, en las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar en Campeche, el jefe del Ejecutivo federal recomendó a los consejeros del INE leer los artículos 6 y 7 de la Carta Magna.

"Pues que `el INE no se toca´, dicen los conservadores. Es una superestructura de poder, desde luego de facto, de hecho, porque de manera evidente, notoria, públicamente, violando la Constitución, el artículo Sexto y Séptimo de la Constitución de la República, pero como no se toca, son los intocables de la mafia del poder, los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones, flagrantes a la Constitución.

"Deben de leer el artículo sexto y séptimo de la Constitución, el artículo sexto había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique de que no se puede tocar al intocable", dijo.

Acompañado por la gobernadora Layda Sansores y por su gabinete de seguridad, el Mandatario federal manifestó que "da vergüenza" que sean los medios de información "al servicio de los conservadores", los que apoyen esta decisión del INE.

"Que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación por este artículo han luchado por siglos, periodistas desde mediados del siglo XIX, por este artículo se enfrentó Zarco y otros periodistas a Lerdo, a Porfirio Díaz, le llamaban la `Ley mordaza´, pero ahora estamos en una situación especial, y no vayas a protestar porque te acusamos de dictador, de autoritario", agregó.