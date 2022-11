Inflación bajó un poquito en octubre: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- La inflación bajo un poquito en octubre, pero lo importante es que ya hay una tendencia a la baja, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si bajó un poquito, lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. Traemos en promedio 8.4 % de inflación, en septiembre fue 8.7 % ya debe haber una tendencia a la baja".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que la principal preocupación en lo económico, es controlar la inflación, porque si aumenta el salario mínimo el diciembre próximo y no se controla controlamos el encarecimiento de los productos y servicios esto no sirve de mucho.

Destacó que ha ayudado mucho la política de subsidios a las gasolinas lo que ha permitido que no haya aumento en el precio de la energía eléctrica.

"Decimos que como aumentó el precio del petróleo crudo, que llegó a más de 100 dólares el barril, podríamos mantener un subsidio del orden de 350 mil millones de pesos y eso nos ha permitido el control de la inflación".

En el caso de los alimentos dijo que se trabaja en un plan antiinflacionario, con 24 productos de la canasta básica a mil 039 pesos, donde han ayudado los distribuidores y las tiendas departamentales, como Walmart, Chedraui y Soriana.

"Ayudó Maseca y ayudó Misan, los de atún los dos que tienen la captura del 80 % del atún, los dos están ayudando, esto es lo que vamos a seguir ahora atendiendo y vamos a seguir con estas medias que no son de control de precios de manera obligatoria, sino a partir de acuerdos, y vamos a mantener la canasta y vamos a la apertura de alimentos que se puedan conseguir a mejor precio, es decir, quitar aranceles".