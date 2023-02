Inflación impacta fuerte en familias que menos tienen: Marko Cortés

A-AA+

La economía mexicana ha registrado la peor cuesta de enero en 22 años, con una inflación anualizada de 7.91 por ciento y tasas de interés del 11 por ciento, por lo que se deben tomar las medidas adecuadas para frenar la constante e imparable alza de precios, advirtió el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

"La inflación está impactando con fuerza a los que menos tienen y es un claro indicador de que la economía no tiene rumbo. Es un golpe que le pone número a una realidad que vivimos todos los días, el dinero no le alcanza a la clase trabajadora frente a la constante alza de precios, se gasta más y se compra menos", lamentó.

En un comunicado criticó que, ante este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente ataque a un órgano constitucionalmente autónomo como lo es Banco de México, llamándolo "ortodoxo" y que, además, se atreva a asegurar que la inflación no es alarmante.

Señaló que al presidente no le alarma que millones de familias están siendo afectadas, no le importa que el precio del huevo se eleve hasta los 58 pesos en centrales de abasto, que se dispare el valor del pollo, que la leche incremente su precio en 12 por ciento y la carne de res en 19 por ciento, y que aumenten sus costos las frutas y verduras, las fondas, taquerías, el agua.

"La inflación nos golpea a todos, pero le pega más a los que menos tienen, con el encarecimiento de productos y un salario que no alcanza", expresó el líder panista.

Cortés Mendoza afirmó que las medidas adoptadas por el gobierno federal para controlar el aumento de precios y evitar la carestía fueron un rotundo fracaso, un ejemplo es que los productos que buscaba "proteger" son los que más se elevaron.

Indicó que el aumento de los precios también impide que se generen nuevos proyectos de inversión con proyecciones positivas, lo que tiene como resultado final una disminución en el crecimiento económico, una gran preocupación para el PAN.

"Si los mexicanos queremos que nuestros salarios aumenten, que no sigan subiendo los precios, que tengamos una mejor calidad de vida, que haya inversiones, que la economía crezca, se necesita un cambio de rumbo en el país en el 2024 que Acción Nacional está decidido a encabezar", manifestó el dirigente blanquiazul.

Por ello, defendió la iniciativa "Fondo de Contingencia contra la Inflación" presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, que busca apoyar a los mexicanos afectados en sus economías por la irresponsabilidad e indiferencia del gobierno, como lo catalogó.

Explicó que esta propuesta tiene como objetivo proteger los ingresos de los mexicanos cuando existen periodos largos de inflación y que consiste en: un subsidio temporal a trabajadores y a micro y pequeñas empresas que produzcan bienes de la canasta básica y una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para que se pueda reducir la tarifa.

"El PAN está atendiendo las demandas de quienes más lo necesitan. Esperamos que exista la responsabilidad y el consenso para impulsar estas medidas emergentes que alivien la situación económica de las familias más pobres del país", concluyó.