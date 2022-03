Inflación y alza de alimentos desbordados se deben reconocer: PAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La inflación anual que ya se ubicó en 7.28 por ciento, el alza generalizada de alimentos y el precio de la gasolina hasta en 25 pesos muestran la ineficacia del gobierno federal ante esta situación que afecta principalmente a la población de menores ingresos, la que falsamente dicen proteger con slogans y frases como "primero los pobres".

Aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, al señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca "negar la realidad cuando vemos la inflación en los niveles donde está, cuando vemos las notas que comparan los precios de los productos de hace años y como están ahora, claramente hay un desborde de la inflación que no se ha podido contener".

En rueda de prensa virtual, dijo que la inflación a quien más lástima es la población de menores recursos, a millones de mexicanos que "por cierto a los que ellos -Morena- dijeron que apoyarían con frases como primero los pobres, pero eso no se hace realidad en sus estrategias de gobierno, mucho menos en sus programas de gobierno".

Indicó que lo que se tiene hoy en el país es un olvido , un desdén al negar las graves afectaciones de esta inflación, la más alta en dos décadas, que borró los incrementos a los salarios mínimos que tanto presumió el gobierno federal. "Pensar que esto no afecta a la población, es realmente increíble".

Subrayó que el gobierno federal debe reconocer esta grave situación de alzas generalizadas a los alimentos, a la canasta básica, a la gasolina y proponer políticas que permitan el crecimiento de la economía, el contener la inflación, con políticas que a nivel mundial se han probado para revertir la alta inflación.

El coordinador panista expuso que seguramente el gobierno y el presidente López Obrador culpará de esta situación a la pandemia o la guerra, pero este asunto en el caso especifico de México ya se torna como un problema más allá de los efectos de la pandemia, en donde el gobierno no ha hecho lo que le toca hacer para contener la inflación y reactivar la economía que sigue cayendo.