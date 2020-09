Ingeniero foxista y exdirectivo de FEMSA, ¿quién es el líder de FRENAAA?

De las manifestaciones de este fin de semana en la Ciudad de México en contra de Andrés Manuel López Obrador destacó el nombre de Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO.

Originario del estado de Nuevo León, Lozano es ingeniero mecánico administrador con Maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey, en donde además ha sido catedrático a nivel posgrado.

De acuerdo a su historia curricular, en 1986 recibió una especialización en la Unión de Científicos e Ingenieros de Japón (JUSE, por sus siglas en inglés) y para 1997 obtuvo una especialización en Administración de Organizaciones Públicas y Privadas.

Para 1995 asumió la dirección Corporativa de Grupo FEMSA, y desde ese año hasta el 2000 participó como miembro en los consejos de administración del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), del Consejo Ejecutivo Coparmex Nacional, de Coca-Cola FEMSA, Hospital San José y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.

Según su perfil en LinkedIn y su portal web gilbertolozano.com, asumió la presidencia del Club de Futbol Rayados de Monterrey en junio de 1999.

Al llegar el PAN a la presidencia con Vicente Fox, Lozano fue invitado a ocupar el cargo como Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, tras participar en la transición de gobierno durante tres meses, renunció al puesto por una supuesta "falta de voluntad para una contundente transformación en México".

En 2009 Lozano crea y coordina el Congreso Nacional Ciudadano, antecedente del movimiento FRENAAA que ahora encabeza, y el cual mantiene un plantón sobre la avenida Juárez en en centro de la Ciudad de México y el cual busca la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Contra el gobierno federal. El pasado sábado 19 de septiembre cientos de personas que forman parte del Frente Nacional Anti AMLO se manifestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México contra las políticas implementadas por el gobierno federal.

Los inconformes iniciaron su movilización en el Monumento a la Revolución y buscaron llegar a la plancha del Zócalo capitalino, sin embargo, fue detenido el avance de la manifestación antes de Eje Central, al ser bloqueado el paso por policías de la Ciudad de México.

Por lo que los integrantes del movimiento decidieron instalar casas de campaña sobre Avenida Juárez y amenazaron con quedarse en el lugar.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que se garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que mantienen un plantón en la Ciudad de México y pidió a sus dirigentes, "a los meros meros" a que se queden a dormir en el plantón y no se vayan a hoteles.

El Ejecutivo federal señaló que espera que este no sea un plantón efímero y de unos cuantos días y recordó que él en 2006, tras las elecciones de ese año en las que acusó que hubo un fraude electoral, mantuvo un largo plantón en la avenida Reforma.

"Ahora que hay un plantón en el centro de la Ciudad de México, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y la democracia, ellos deben saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no serán molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, como nosotros lo hicimos.

"Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días, nosotros nos quedamos ahí varias veces, hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, pero es interesante que ellos vivan este proceso", dijo el mandatario.