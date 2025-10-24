logo pulso
CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Nacional

Ingresa a México el frente frío número 10, informa SMN

Provocará fuertes vientos en San Luis Potosí

Por El Universal

Octubre 24, 2025 12:15 p.m.
A
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes el frente frío número 10 llegará al norte del país, acompañado de lluvias fuertes, descargas eléctricas, caída de granizo y vientos intensos que afectarán Chihuahua, Coahuila, y en el sur, Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo con el reporte diario, las lluvias más intensas, de 25 a 50 milímetros, se concentrarán en el norte y noreste de Chihuahua y Coahuila, así como en el este, suroeste y costa de Oaxaca y el sur de Chiapas.
También se esperan chubascos en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, mientras que en entidades como Sinaloa, Durango, Puebla y Morelos las precipitaciones serán aisladas.
El SMN alertó que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y el aumento en niveles de ríos y arroyos. Por ello, pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En el norte del país, se pronostican vientos de 65 a 80 kilómetros por hora y posibles torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila, además de rachas de hasta 70 km/h en Sonora y de 50 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y la Península de Yucatán.
En el Golfo de México se prevé una "Surada" con rachas de hasta 70 km/h en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, mientras que en el Istmo y Golfo de Tehuantepec habrá viento del norte con rachas de 50 km/h.
Estas condiciones también generarán oleaje de hasta tres metros en costas de Baja California y el Golfo de Tehuantepec, además de olas de uno a dos metros en Quintana Roo.
Por la mañana se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México, mientras que hacia la tarde el termómetro alcanzará entre 35 y 40 grados en regiones del norte, Pacífico Sur y sureste del país.
El SMN explicó que estas condiciones serán resultado de la interacción del frente frío número 10 con una vaguada en niveles medios y altos, canales de baja presión en el sureste y península de Yucatán, así como la onda tropical número 39 que se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec.

SLP

Provocará fuertes vientos en San Luis Potosí

