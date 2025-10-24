logo pulso
CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

UN TRIBUTO A LA COCINA MEXICANA CONTEMPORÁNEA

Redacción PULSO

Octubre 24, 2025
El pasado jueves 17 de octubre, Casa Xolo comenzó con una experiencia gastronómica única: su primera cena maridaje de cinco tiempos, un evento que marcó el inicio del recorrido culinario de este nuevo concepto en San Luis Potosí.

Bajo la dirección del Chef Mauricio Moreno y la Chef Deseri González, los asistentes disfrutaron de una velada que rindió homenaje a la tradición, el fuego y el maíz, pilares de la cocina mexicana.

Cada platillo fue creado para reconectar al comensal con los sabores y emociones que definen a nuestro país, acompañado de un maridaje cuidadosamente seleccionado para realzar cada experiencia sensorial.

El evento se llevó a cabo en un ambiente cálido y lleno de identidad, con música, historia y una propuesta que combina la técnica contemporánea con el respeto a las raíces mexicanas.

La respuesta del público fue excepcional, consolidando a Casa Xolo como una de las propuestas más prometedoras dentro de la escena gastronómica potosina.

Con esta primera cena, Casa Xolo reafirma su compromiso de llevar la experiencia mexicana a otro nivel, convirtiendo cada encuentro en una celebración de nuestra cultura.

Casa Xolo 

 Cocina Ancestral Mexicana

Síguelos en redes sociales:

Instagram: 

@casaxoloslp

Facebook: 

Casa Xolo - Cocina Ancestral

