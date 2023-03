Inicia CDMX registro de consumo de fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México inició el registro del consumo de fentanilo en la capital, catalogado como droga medicinal.

De acuerdo con el Análisis Comparativo de los Factores de Riesgo y Adicciones en la Ciudad de México 2019-2022, durante 2022, al día, se registraron 259 consumidores de fentanilo mayores de 15 años, lo que significa que en un año hubo en total 94 mil 535.

El documento refiere que estos datos fueron obtenidos a través ves de “cálculos de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento e Indicadores del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México con factores de expansión resultados de la Encuesta sobre Adicciones en la Ciudad de México (ESACDMX19) y datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020”.

Sin embargo, para especialistas, esta medición no deja ver cuál es el consumo real de fentanilo, no sólo en la capital sino en el país, pues dichas estadísticas no se han elaborado por las autoridades al negar la producción de esta droga en México.

Además, es poco probable que en instituciones médicas y privadas se recete fentanilo para algún padecimiento, pues no hay