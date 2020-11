Inicia en NL ensayo clínico de vacunas contra Covid de CanSino

Este lunes empezaron a aplicarse en Nuevo León a un grupo de cinco voluntarios las primeras vacunas chinas de ensayo clínico CanSino, quienes cumplan con todos los requisitos establecidos para ser contemplados en el protocolo de investigación de fase tres, informó el secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario aseveró que, aunque él había señalado que se aplicaría la vacuna, decidió no hacerlo por recomendación de un grupo de expertos que lo asesora, ya que por el puesto que ocupa estaría enviando un mensaje a la sociedad, en el sentido estaría dando un aval a este fármaco, así como cuando acude a un puesto de tacos o un restaurante, es visto como un aval en el sentido de que cumplen con las reglas sanitarias y que todo está en regla.

"Este es un protocolo de investigación de fase tres, que se llevará a cabo en el Hospital Metropolitano, yo no debo participar como voluntario; pero estaré presente en el inicio, yo los vacunaré", comentó el secretario y agregó que de mil 740 que decidieron participar, ya 600 han sido seleccionados en su mayoría mujeres.

Agregó que a todos ellos se les lee un consentimiento informado, se comprometen a que se les dé seguimiento por un año, para ser revisados cada semana sobre posibles efectos adversos o colaterales, que se les midan periódicamente niveles de anticuerpos, y en suma se trata de protocolos muy estrictos.

Entre las condiciones que deben cumplir es que sean mayores de 18 años, que si son mujeres no estén embarazadas o lactando, de cualquier sexo que no tengan alguna enfermedad psiquiátrica o hematológica y en general que presenten buena salud.

En Nuevo León también se realizará un protocolo de investigación en el hospital Zambrano Hellion, pero todavía no llegan las vacunas alemanas que ahí serán aplicadas, dijo Manuel de la O.

Por otro lado, si bien ya se cerró el plazo para contender como candidato por la vía independiente a un puesto de elección popular, pero tendría opción de participar como aspirante por algún partido político, el secretario descartó dicha posibilidad pues afirmó que su tiempo está enfocado totalmente a enfrentar la pandemia.

Informó que durante el periodo del Buen Fin fueron inspeccionados 243 negocios y se aplicaron 15 suspensiones. Este día reportó que durante las últimas 24 horas hubo 34 defunciones por covid-19 en la entidad para totalizar cinco mil 315 desde que inició la pandemia, mientras hubo 678 contagios para sumar 97 mil 294 desde el pasado once de marzo cuando se detectó el primer caso.

Actualmente hay mil 311 pacientes hospitalizados, siendo ya ocho días consecutivos con más de mil 300, al tiempo que 298 permanecen auxiliados con un respirador mecánico, 31 menos que el domingo, cuando se reportaron 329 pacientes con respirador, pero igualmente sigue siendo una cifra de las más altas en lo que va del mes.