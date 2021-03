Inicia envasado de AztraZeneca en México; se suma al de CanSino: SHCP

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que México está entrando en la fase extensiva de la vacunación contra el Covid-19, pues ya comenzó el proceso de envasado del biológico de AztraZeneca en territorio nacional, el cual se suma al de CanSino, con el que se espera que a partir de la próxima semana se estén recibiendo entre 400 y 500 mil dosis.

Desde un evento en Oaxaca, el secretario de Hacienda explicó que en la compra de las vacunas se siguió una estrategia de "control de riesgos", pues se desconocía cuáles de ellas sería aprobadas, por lo que se apostó por adquirirla con diferentes farmacéuticas ya que es la primera ocasión en la historia de la humanidad que hay un bien que se demanda en todo el mundo, al mismo tiempo.

"Estaban todas en su fase experimental, no sabíamos cuándo iba a haber disponibilidad, por eso en vez de comprar una sola hicimos un portafolio de abanico de compras, para que pudieran irse compensando una a la otra", declaró.

No obstante, señaló que dos de las vacunas eran la piedra angular de la estrategia de vacunación federal, porque se iban a envasar en México. Se trata de la fórmula de CanSino, que ya comenzó a ser envasada y fue aprobada este lunes, por lo que se espera comenzar a recibir entre 400 y 500 mil dosis por semana; y la de AztraZeneca, que empezó a envasarse hoy el en la mañana, pero requerirá unos días más para su aprobación sanitaria.

Según los datos del funcionario federal, se espera que del 15 al próximo 31 de marzo se hayan aplicado ocho millones de vacunas, lo que superaría los siete millones de dosis que se aplicaron desde el arranque de la vacunación, hace dos meses y medio; además, se espera que para abril se cuente con 20 millones de vacunas adicionales.

"Estamos entrando en la fase de vacunación extensiva. Vamos a pasar de tener un reto por tener pocas vacunas a tener un reto donde vamos a tener pocos vacunadores y es donde vamos a tener que trabajar. Esto es lo que va a dar finalmente la salida al Covid, lo que nos va permitir regresar a una nueva normalidad, pero no al país antes del Covid, sino uno mejor", aseveró.

Según Herrera, aunque originalmente se destinaron 32 mil millones de pesos para la compra de las vacunas, por retrasos y falta de disponibilidad, se fueron comprando más dosis, por lo que ya se han destinado 44 mil millones a dicho rubro gracias a lo cual ya se han adquirido los biológicos para inmunizar a 134 millones de mexicanos, es decir 234 millones de dosis.

Además, informó que el costo de la pandemia para el país oscila en 2 billones de pesos dado que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional era de 25 billones de pesos antes de la emergencia sanitaria y éste cayó hasta un 8.7%.