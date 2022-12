Inicia proceso para elegir a 4 nuevos consejeros del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó este lunes el acuerdo por el que se establece el proceso de elección para ocupar cuatro cargos de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para el período del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

Éste señala que el Comité Técnico de Evaluación, deberá instalarse entre el 15 y el 21 de diciembre; la inscripción y registro de los aspirantes será del 9 al 20 de enero de 2023; y las evaluaciones se realizarán a partir del 23 de dicho mes.

El 22 de marzo, el Comité enviará a la Jucopo la lista de aspirantes; y la Junta de Coordinación Política tendrá hasta el 27 de marzo para enviarla a la Mesa Directiva, para que se ponga a votación ante el pleno, el próximo 28 de marzo.

"En caso que las propuestas remitidas no alcanzaran la mayoría calificada, serán devueltas a la Junta de Coordinación Política a efecto de que genere los consensos necesarios para que el Pleno de la Cámara pueda elegir a las y los Consejeros Electorales.

"En caso de que vencido el 28 de marzo de 2023 no se produzca la notificación referida en el numeral anterior o de que habiéndose efectuado ésta, las propuestas formuladas por la Junta de Coordinación Política no alcancen la votación calificada de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en el Pleno, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocará a sesión del Pleno a celebrarse el 30 de marzo de 2023 en la que se realizará la elección de los cuatro consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante insaculación", señala el acuerdo.

De no realizarse la insaculación en el pleno, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitirá de inmediato al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las listas conformadas por el Comité Técnico de Evaluación, para que éste realice la designación mediante otra insaculación por parte del Máximo tribunal.

El Comité Técnico de Evaluación será conformado por personas propuestas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y la Junta de Coordinación Política designará a tres más.