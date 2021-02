Inician debate de contrarreforma eléctrica de AMLO

En punto de las 13:10, el pleno de la Cámara de Diputados inició el debate del dictamen de la iniciativa presidencial para modificar la Ley de la Industria Eléctrica y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.

El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez subió a tribuna para fundamental el dictamen, sin embargo, estuvo acompañado de diputados de Morena y PT, quienes portaban pancartas de apoyo a la reforma.

Por esto, los diputados de oposición Fabiola Loya y Enrique Ochoa Reza pidieron que la fundamentación del dictamen sea de manera institucional y no parcial como lo hacen los legisladores de Morena y del PT.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), permitió las muestras de apoyo a este dictamen, y recordó que efectivamente puede haber muestras de apoyo pues la aprobación de esta iniciativa no hubo unanimidad, sino fue avalado por mayoría.

En su oportunidad, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña aseguró que las muestras de apoyo al dictamen lo hacen no montándose en el dictamen, sino la exposición de Manuel Rodríguez es imparcial, respetuosa y plural.