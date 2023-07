INM rescata a migrantes hacinados en un camión de carga en Veracruz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL). - El Instituto Nacional de Migración rescató en dos inspecciones simultáneas y con apoyo interinstitucional a 303 migrantes extranjeros que eran transportados en hacinamiento en las cajas de un camión de carga tipo torton y de un tractocamión.

El primer caso ocurrió en la carretera Orizaba- Puebla en el kilómetro 150, en un operativo de verificación al marcar el alto a un torton. En dicho vehículo, en la caja se localizaron 107 extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua, los migrantes no pudieron acreditar su estancia en territorio nacional.

En las cajas fueron localizados 37 adultos y 20 menores de edad no acompañados y 21 núcleos familiares. Las niñas, niños y adolescentes que no contaban con la supervisión de un adulto y los núcleos familiares fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y se dio parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor en Veracruz.

Mientras que los adultos fueron canalizados al INM para realizar los trámites correspondientes.

Las seis personas que transportaban a los migrantes extranjeros en el torton y quienes los custodiaban en una camioneta, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad junto con los vehículos.

La segunda revisión fue un tractocamión estacionado en un camino cercano a Fortín de las Flores, en su interior se encontraron a decenas de personas sin poder acreditar su estancia regular en el país.

Se trataba de 196 extranjeros, de los cuales 19 eran niñas, niños y adolescentes no acompañados y los restantes 167 estaban conformados en 70 núcleos familiares. Fueron canalizados al DIF y los adultos a las instalaciones del INM para regular su estancia migratoria.

En este caso no hubo personas detenidas. El tractocamión fue puesto a disposición de las autoridades federales correspondientes.