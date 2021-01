INPI promete vigilar que caminos de AMLO cumplan con lineamientos

La fractura del concreto de uno de los caminos que construyen comunidades originarias de Oaxaca con recursos federales no detendrá al programa Pavimentación de Caminos a las Cabeceras Municipales que nació en 2019 y se ejecuta únicamente en la entidad, por el contrario, se ampliará este 2021 y se vigilará que algo así no vuelva a repetirse, adelanta el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Según el titular del INPI este año se busca beneficiar a otros 150 municipios con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos.

Este programa con el que se pavimentan los caminos a las cabeceras de comunidades indígenas tiene tres objetivos: mejorar el acceso, usar la mano de obra del lugar y mejorar la economía de la localidad. Según la ficha técnica de gobierno federal, tendrá vigencia hasta 2024, y la meta es beneficiar a 417 de los 500 municipios de Oaxaca, con una inversión de casi 21 mil millones de pesos.

Desde que este programa estrella del la 4T surgió, se han entregado 59 caminos terminados, entre ellos el que conduce a la cabecera de San Pedro Yolox, en la Sierra Norte, del que al menos 30 metros se dañaron por un deslizamiento de tierra a causa de una falla geológica, por lo que una brigada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya realiza estudios de mecánica de suelo, confirmó el INPI.

En 2019, el programa se propuso atender a 108 municipios, con una inversión de mil 623 millones de pesos, de los cuales 26 terminaron sus obras, el resto continúa con la construcción. Mientras que en el 2020, se trabajó en 133 municipios, incluidos 89 de 2019; se concluyeron caminos en 33.

"Para este 2021 tenemos el propósito de ampliar el programa a otros 150 municipios. Estamos en el proceso de planeación con la SCT, para definir qué municipios van entrar para que obtengan los beneficios de la pavimentación", señala el titular del INPI.

Regino Montes agrega que una vez definidas las acciones para 2021, tanto el INPI como la SCT, invitarán a los presidentes municipales para firmar los convenios de coordinación y así el gobierno federal libere los recursos económicos a los ayuntamientos, para que convoquen a la población a participar en la obra.

"Vamos a estar vigilantes para que todas las acciones se realicen de acuerdo con los Lineamientos Operativos y no se presenten problemas como los que recientemente se dieron con el tramo de la carretera Tuxtepec-Oaxaca a San Pedro Yolox, que sufrió un deslizamiento producto de una falla geológica", comenta.

Hasta el momento, las autoridades aún no han determinado si el programa se replicará en las entidades que concentran pueblos indígenas, como Chiapas y Guerrero, en el sur del país. Por ahora, dice el titular del INPI, el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que para 2024, todos los municipios de Oaxaca, estén comunicados.

"La gente está muy contenta". Uno de los tramos pavimentados con este programa es el de tres kilómetros que une a San Bartolo Yautepec, en el Istmo de Tehuantepec, con la carretera Panamericana, que va a la capital.

"La gente está muy contenta con el programa porque tiene un empleo en su comunidad y porque con el camino pavimentado tienen más oportunidades de comercializar en mejores condiciones", dice la responsable del Centro Coordinador del INPI de la zona Chontal, Antonia Pineda.

En sus recorridos, cuenta, ha visto el esfuerzo de hombres y mujeres de los pueblos beneficiados, como los de Asunción Tlacolulita, donde llevan pavimentados con concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor 4 de los 5 kilómetros programados, aunque la distancia total hacia Tequisistlán, es de 22.

La misma alegría y el mismo esfuerzo, añade, ha visto en San Miguel Tenango, que ya pavimentó 10 kilómetros de los 41 en total y en Santa María Quiegolani a San Bartolo Yautepec, con un avance ocho kilómetros. "No hay duda, los pobladores han hecho suyo ese programa que puso en marcha el Presidente", explica.